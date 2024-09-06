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12:50, 6 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении подстанции в Сумской области

Минэнерго Украины сообщило о повреждении подстанции в Сумской области

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Сумской области на севере Украины была повреждена подстанция. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.

Где именно располагался пораженный объект инфраструктуры и какие повреждения он получил, не уточняется. По данным Минэнерго Украины, в результате без света остались около 1,4 тысячи абонентов в девяти населенных пунктах региона.

Утром 6 сентября стало известно о взрывах в Киевской области. Они раздались на фоне воздушной тревоги.

Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области. Они были слышны в городе Павлоград во время работы сирен воздушной тревоги. Спустя менее часа произошла еще одна серия взрывов в городе.

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      Екатерина Грищенко
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