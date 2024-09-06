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10:37, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о новой серии взрывов

В Павлограде Днепропетровской области произошла новая серия взрывов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепропетровской области Украины произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в Telegram со ссылкой на собственного корреспондента.

Уточняется, что взрывы раздались в Павлограде 6 сентября, около 10:20. Сколько их было, а также какие объекты инфраструктуры получили повреждения, неизвестно.

Взрывы были слышны на фоне воздушной тревоги, объявленной в Днепропетровской области в 09:33. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены также работают в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Первая серия взрывов в Днепропетровской области утром 6 сентября произошла около 09:55. Она также была зафиксирована в Павлограде.

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      Екатерина Грищенко
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