В Днепропетровской области сообщили о новой серии взрывов

В Павлограде Днепропетровской области произошла новая серия взрывов

В Днепропетровской области Украины произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в Telegram со ссылкой на собственного корреспондента.

Уточняется, что взрывы раздались в Павлограде 6 сентября, около 10:20. Сколько их было, а также какие объекты инфраструктуры получили повреждения, неизвестно.

Взрывы были слышны на фоне воздушной тревоги, объявленной в Днепропетровской области в 09:33. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены также работают в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Первая серия взрывов в Днепропетровской области утром 6 сентября произошла около 09:55. Она также была зафиксирована в Павлограде.