На Украине сообщили об уничтожении обслуживающих Харьков ТЭЦ

Премьер Украины Шмыгаль: уничтожены почти все ТЭЦ, которые обслуживали Харьков

Вооруженные силы России уничтожили почти все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые обслуживали Харьков. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦки, которые были вокруг Харькова», — сказал он. Шмыгаль отметил, что туда завозятся небольшие мобильные котельные.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии договоренностей между Москвой и Киевом о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, сейчас тяжело представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области.

9 сентября российские войска атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. В Минэнерго Украины сообщили, что в некоторых регионах были обесточены подстанции.