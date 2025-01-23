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11:16, 23 января 2025Бывший СССР

Энергообъект уничтожен в подконтрольном Украине Запорожье

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил об уничтожении объекта энергетики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Vinnytsia region / Reuters

Объект энергетической инфраструктуры уничтожен в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом заявил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Уничтожен один из объектов энергетики. Без электричества остались объекты критической инфраструктуры», — подчеркнул чиновник.

Федоров сообщил об уничтожении энергообъекта в результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России в ночь на 23 января. По словам главы Запорожской ОВА, без электроснабжения в городе остались котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты, а также порядка 20 тысяч абонентов. Еще около 17 тысяч человек остались без теплоснабжения.

Ранее Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры на подконтрольной Украине части Запорожской области. По словам чиновника, за день на подконтрольной Киеву территории прогремел 361 взрыв.

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