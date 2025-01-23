Объекты инфраструктуры повреждены в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом заявил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Пришло семь уведомлений о разрушениях объектов инфраструктуры», — сообщили в Запорожской ОВА.

Федоров проинформировал о повреждении инфраструктурных объектов в результате ударов Вооруженных сил России в течение дня 22 января, в том числе и в городе Запорожье. По словам чиновника, за день на подконтрольной Киеву территории прогремел 361 взрыв.

Ранее взрывы прогремели в Киевской области утром 23 января. Киевская областная военная администрация в своем Telegram-канале сообщила лишь о факте движения беспилотных летательных аппаратов ВС России.