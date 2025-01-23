Взрывы прогремели в Киевской области утром 23 января

Взрывы прогремели в Киевской области утром 23 января. Об этом сообщает украинский «5 канал» в Telegram.

Сообщение о взрывах и работе противовоздушной обороны (ПВО) в области появилось в 7:42 23 января. В 4:58 в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Киевская областная военная администрация в своем Telegram-канале сообщила лишь о факте движения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России и работе ПВО. Дополнительных подробностей о месте взрывов не сообщается.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о безуспешной попытке диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины прорвать линию оборону у Волчанска. По словам эксперта, украинские военные понесли потери, в том числе среди офицерского состава.