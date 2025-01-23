Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 23 января 2025Бывший СССР

Взрывы прогремели в Киевской области

Взрывы прогремели в Киевской области утром 23 января
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы прогремели в Киевской области утром 23 января. Об этом сообщает украинский «5 канал» в Telegram.

Сообщение о взрывах и работе противовоздушной обороны (ПВО) в области появилось в 7:42 23 января. В 4:58 в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Киевская областная военная администрация в своем Telegram-канале сообщила лишь о факте движения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России и работе ПВО. Дополнительных подробностей о месте взрывов не сообщается.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о безуспешной попытке диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины прорвать линию оборону у Волчанска. По словам эксперта, украинские военные понесли потери, в том числе среди офицерского состава.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине ожидают завершения боевых действий и переговоров с Россией в 2025 году. Какие условия назвали в Киеве?

      В Европе раскрыли детали переговоров по размещению миротворцев на Украине

      ВСУ начали сбегать из окружения в Великой Новоселке

      Зеленский исключил снижение возраста мобилизации на Украине

      Взрывы прогремели в Киевской области

      Спецназ Росгвардии уничтожил пункт дислокации ВСУ в Черниговской области

      Российским угольным компаниям предсказали несколько лет кризиса

      Участник секс-марафона скандальной порнозвезды рассказал о ее поведении вне съемок

      В России оценили способность Трампа урегулировать конфликт на Украине

      Женщина зашла в туалет бара и обнаружила пугающее послание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше