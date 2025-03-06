ВСУ в Курской области проводят ротации пешком из-за забитых техникой дорог

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области стали проводить ротации пешком, поскольку любой транспорт уничтожается российскими дронами, а дороги забиты остовами сгоревшей техники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

Канал опубликовал видео, на котором показана ликвидация личного состава ВСУ. «Тем временем в Курской области наши дроны начинают все чаще поражать группы украинской пехоты, что-то забывшей на дорогах и тропинках», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появились кадры уничтоженной в Гончаровке Курской области иностранной военной техники ВСУ. На видео, предварительно, показан уничтоженный бронетранспортер VAB французского производства и бронеавтомобиль Bushmaster PMV австралийского производства.

До этого сообщалось о хаосе в рядах ВСУ в Курской области.