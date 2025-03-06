Уничтоженную на дороге в Курской области иностранную технику ВСУ сняли на видео

В сети появились кадры уничтоженной в Гончаровке иностранной техники ВСУ

В сети появились кадры уничтоженной иностранной военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дороге в Курской области. Их публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах, предварительно, показан уничтоженный бронетранспортер VAB французского производства и бронеавтомобиль Bushmaster PMV австралийского производства. Кадры сняты в Гончаровке Курской области.

Ранее сотрудники секретного российского центра показали уничтожение техники ВСУ под Курском. На кадрах видно поражение беспилотниками бронированных автомобилей HMMWV, «Козак» и прочей бронетехники. Боевую работу ведут расчеты БПЛА центра «Рубикон».

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры зачистки блиндажей в Курской области. Он объяснил, что бойцы полка «Ахмат Чечня» своими действиями расчищают пути наступающим российским штурмовым отрядам.