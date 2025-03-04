Уничтожение техники ВСУ в Курской области сняли на видео

Уничтожение военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области сняли на видео. Запись опубликовало Минобороны в Telegram.

На кадрах видно поражение беспилотниками бронированных автомобилей HMMWV, «Козак» и прочей бронетехники.

На кадрах запечатлена боевая работа расчетов БПЛА центра «Рубикон». Центр «Рубикон» — секретная научная и учебная площадка, занимающаяся исследованиями в области беспилотных технологий. Кроме того, там проходят подготовку специалисты — операторы беспилотников. Осенью 2024 года «Рубикон» проинспектировал глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Ранее стало известно об обрушении фронта в Курской области. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», об этом свидетельствует освобождение за последние дни ряда населенный пунктов и зачистка ключевых опорных пунктов.