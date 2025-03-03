Глава Чечни Кадыров показал кадры зачистки блиндажей ВСУ в Курской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры зачистки блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ими он поделился в Telegram-канале.

На видео, по словам Кадырова, показаны удары по блиндажам в Суджанском районе у села Мартыновка. Работа над зачисткой территорий приграничья идет в том числе силами полка «Ахмат Чечня», которым руководит офицер Асламбек Салиев, сообщил он.

«Полковые дроноводы уверенно сбрасывают ВОГи по укрытиям боевиков ВСУ, а также применяют FPV-дроны, разбивая в щепки позиции врага», — написал глава Чечни. Он объяснил, что бойцы полка «Ахмат Чечня» своими действиями расчищают пути наступающим российским штурмовым отрядам.

По состоянию на утро 3 марта, в Курской области в районе населенного пункта Новая Сорочина, который перешел под контроль России 28 февраля, идут тяжелые бои. Кроме того, наступление идет в лесных массивах и в окрестностях Малой Локни и хутора Никольский.

На прошлой неделе армия России, по данным Минобороны, вернула под свой контроль четыре населенных пункта в Курской области. Речь идет о Новой Сорочине, Погребках, Орловке и Никольском. Сообщается о тяжелых боях в приграничье.