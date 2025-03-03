Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 3 марта 2025Россия

Кадыров показал кадры зачистки блиндажей ВСУ в Курской области

Глава Чечни Кадыров показал кадры зачистки блиндажей ВСУ в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры зачистки блиндажей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ими он поделился в Telegram-канале.

На видео, по словам Кадырова, показаны удары по блиндажам в Суджанском районе у села Мартыновка. Работа над зачисткой территорий приграничья идет в том числе силами полка «Ахмат Чечня», которым руководит офицер Асламбек Салиев, сообщил он.

«Полковые дроноводы уверенно сбрасывают ВОГи по укрытиям боевиков ВСУ, а также применяют FPV-дроны, разбивая в щепки позиции врага», — написал глава Чечни. Он объяснил, что бойцы полка «Ахмат Чечня» своими действиями расчищают пути наступающим российским штурмовым отрядам.

По состоянию на утро 3 марта, в Курской области в районе населенного пункта Новая Сорочина, который перешел под контроль России 28 февраля, идут тяжелые бои. Кроме того, наступление идет в лесных массивах и в окрестностях Малой Локни и хутора Никольский.

На прошлой неделе армия России, по данным Минобороны, вернула под свой контроль четыре населенных пункта в Курской области. Речь идет о Новой Сорочине, Погребках, Орловке и Никольском. Сообщается о тяжелых боях в приграничье.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают со встречей с российскими чиновниками

      Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?

      Сотрудница московского метро стала участницей популярного шоу

      Стоимость биткоина взлетела после заявлений Трампа о криптовалютном резерве

      В российском регионе жениха и двух его друзей осудили за избиение дяди невесты на свадьбе

      Первые полеты импортозамещенных SJ-100 и МС-21 перенесли

      Новосибирским артистам запретили дарить цветы после перелома челюсти у «Тотошки»

      Российский врач назвала истинную причину возникновения акне

      В России стало меньше миллиардеров

      В Абхазии решил подать в отставку исполняющий обязанности премьера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше