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07:43, 3 марта 2025Россия

Стало известно о тяжелых боях в Курской области

В Курской области в районе населенного пункта Новая Сорочина идут тяжелые бои
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

В Курской области в районе населенного пункта Новая Сорочина, который перешел под контроль России 28 февраля, идут тяжелые бои. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Враг вынужден направлять удерживать занимаемые рубежи нехарактерные для этого сводные подразделения, в т.ч. ССО и пограничников. Тем не менее, противник ведет организованную оборону и периодически предпринимает контратаки», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что в северной части Новой Сорочины установили российский флаг. ВСУ за последние несколько недель уже потеряли контроль над рядом населенных пунктов, за которые шли бои, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что российские военные дали жесточайший отпор ВСУ в селе Погребки Курской области. Как рассказал военнослужащий группировки «Север» с позывным Тихий, украинские солдаты пытались войти в населенный пункт, но получили отпор. Им удалось разрушить церковь, добавил он. За минувшую неделю армия России вернула контроль над четырьмя населенными пунктами в Курской области.

ЖЗЛ
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