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21:09, 2 марта 2025Россия

Российские военные дали жесточайший отпор ВСУ в курском приграничье

РИА Новости: улицы Погребков в Курской области завалены телами военных ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные дали жесточайший отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ) в селе Погребки в курском приграничье, об этом сообщает РИА Новости.

«Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор. К сожалению, разрушили российскую церковь», — рассказал журналисту агентства военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным Тихий.

По информации корреспондента, в селе находится множество тел украинских военных, улицы буквально завалены ими, и сожженная техника ВСУ, в том числе БМП Bradley и бронеавтомобиль Roshel Senator, ВС РФ собирают трофеи. Среди таковых гранатометы западного производства. В настоящее время над населенным пунктом установлен триколор и флаг 9-го полка.

Населенный пункт вернулся под контроль России 26 февраля. Ранее сообщалось, что российские бойцы группировки «Север» прорвались в занятое ВСУ село Погребки в Курской области по замерзшему озеру.

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