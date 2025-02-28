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05:33, 28 февраля 2025Россия

Российские бойцы прорвались в занятое ВСУ село по замерзшему озеру

Российские бойцы прорвались в Погребки по замерзшему озеру
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские бойцы группировки «Север» прорвались в занятое Вооруженными силами Украины село Погребки в Курской области по замерзшему озеру. Об этом рассказал на видео от Министерства обороны командир роты с позывным Калмык.

«Помогли нам морозы, наша зима русская, замерзло озеро, и, ничего не боясь, прямо по льду начали движение и зашли на улицу. Взяли первую улицу чисто со стороны льда», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что брать под контроль Погребки было сложно, поскольку вокруг него просматриваемые поля. После взятия огневых точек противника российским бойцам стало легче продвигаться. Калмык сообщил, что в настоящее время населенный пункт зачищен от ВСУ, удалось перекрыть трассу, чтобы украинские военные не могли перебросить технику и личный состав.

Ранее стало известно, что российским десантникам удалось продвинуться на пять километров в Курской области. После взятия населенных пунктов Лебедевка, Марьевка, Погребки, Орловка, Новая Сорочина и Никольский боевые действия сместились к Старой Сорочине и дорожной развязке ЛьговСуджа — Русское Поречное.

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