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07:56, 3 марта 2025Россия

Описана ситуация в Курской области на фоне сообщений о жесточайшем отпоре ВСУ

Армия России продолжает наступление в лесных массивах Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В воскресенье, 2 марта, Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступательные действия в лесных массивах на границе Сумской и Курской областей. Ситуацию в российском приграничье на фоне сообщений об отпоре украинским военным описал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

2 марта боец ВС России с позывным Тихий заявил, что российские военные дали жесточайший отбор ВСУ в районе населенного пункта Погребки. Противник пытался зайти в село, но его попытка не увенчалась успехом.

По информации канала, подразделения Воздушно-десантных войск продвинулись вперед у границы с Сумской областью на более чем километр, сейчас они закрепляются на своих позициях. Наступление идет в лесных массивах и в окрестностях Малой Локни и хутора Никольский, где за сутки продвижение составило свыше 1500 метров.

«Не утихают ожесточенные бои на окраинах Лебедевки и в окрестностях населенного пункта, где нашим десантникам удалось выбить противника из нескольких опорных пунктов», — говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что морпехи группировки войск «Север» также продолжили зачистку лесных массивов в районе Куриловки, чтобы лишить противника возможности использовать даже лесные тропы для снабжения своей группировки в Курской области.

За минувшие сутки, 2 марта, общее продвижение российских военных в Курской области составило свыше 4100 метров, ВСУ потеряли 31 единицу военной техники.

На прошлой неделе армия России, по данным Минобороны, вернула под свой контроль четыре населенных пункта в Курской области. Речь идет о Новой Сорочине, Погребках, Орловке и Никольском. Сообщается о тяжелых боях в приграничье.

ЖЗЛ
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