Стало известно о подавленном сопротивлении ВСУ близ крупной базы в Курской области

Вооруженные силы России освободили Старую Сорочину в Курской области

Бойцы Вооруженных сил России освободили населенный пункт Старая Сорочина в Курской области. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Издание сообщило о подавленном упорном сопротивлении. Отмечается, что Старая Сорочина находится близ крупной логистической базы Вооруженных сил Украины в частично оккупированном ими регионе.

В боях на поселок участвовали подразделения мотострелков.

Днем ранее стало известно о начале нового этапа наступления российских войск в Курской области.