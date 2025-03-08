Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:49, 8 марта 2025Россия

Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Хинштейн сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ в селе Гирьи
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В селе Гирьи Курской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое мирных жителей, приходящихся друг другу супругами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

«У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины», — написал он.

Пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу. Их жизням ничего не угрожает.

Хинштейн добавил, что в этом же селе дрон повредил автомобиль, однако его водитель не пострадал.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника на легковую машину пострадал находившийся за рулем россиянин. Его доставили в больницу с осколочными ранениями мягких тканей лица. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

    Обсудить
    Последние новости

    МВД переобъявило в розыск Ровшана Аскерова. Бывший игрок «Что? Где? Когда?» заочно арестован в России

    Бывший футболист сборной России рассказал об участии в грабежах и разбойных нападениях

    В Аргентине произошло мощное наводнение

    Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на российский регион

    В США назвали действия Трампа «подарком» для Москвы

    Травматолог назвал лучшую альтернативу приседаниям со штангой

    США взыщут с Китая десятки миллиардов долларов за сокрытие данных о коронавирусе

    Врач развеяла миф о женских гормонах

    Названа потраченная клубами РПЛ на зарплату футболистов сумма в прошлом сезоне

    Бойцы бригады «Север-V» отбили атаку ВСУ в районе Часова Яра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше