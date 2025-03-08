Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Хинштейн сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ в селе Гирьи

В селе Гирьи Курской области в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое мирных жителей, приходящихся друг другу супругами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

«У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины», — написал он.

Пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу. Их жизням ничего не угрожает.

Хинштейн добавил, что в этом же селе дрон повредил автомобиль, однако его водитель не пострадал.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника на легковую машину пострадал находившийся за рулем россиянин. Его доставили в больницу с осколочными ранениями мягких тканей лица. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.