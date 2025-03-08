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07:57, 8 марта 2025Бывший СССР

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ нанесли удары по Белгородской области, ранен житель
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли удары по территории Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в селе Орловка легковой автомобиль подвергся атаке дрона, ранен водитель. Пострадавшего со осколовыми ранами мягких тканей лица госпитализировали в областную клиническую больницу. Нанесен вред средней степени тяжести. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, в поселке Хотмыжск Грайворонского округа в двух зданиях мира выбиты окна и повреждены заборы. Помимо этого, осколками посечен легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что в небе над Брянской областью в ночь на 8 марта уничтожили три беспилотных летательных аппарата.

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