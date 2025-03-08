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07:43, 8 марта 2025Россия

В небе над российским регионом уничтожили три БПЛА

Губернатор Богомаз: В небе над Брянской областью уничтожили три БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

В небе над Брянской областью в ночь на 8 марта уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и неотложные службы.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о поражении БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

До этого сообщалось, что 7 марта около 21:00 десятки взрывов прозвучали в городе Стародуб. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что после падения обломков пораженного БПЛА начался пожар в районе консервного завода.

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