БПЛА ВСУ атаковали российский город

Украинские БПЛА атаковали город Стародуб Брянской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Стародуб Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам жителей российского города, около 9 часов вечера прозвучали десятки взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Shot отмечает, что после падения обломков пораженного БПЛА начался пожар в районе консервного завода.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система ПВО отражает атаки вражеских БПЛА. О поражении беспилотников глава региона не сообщал.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 7 марта Украина выпустила по России 39 беспилотников — их сбили над пятью регионами, а также Черным и Азовским морями. Под удар, помимо Орловской области, попали Курская, Белгородская и Ростовская области, а также Крым.