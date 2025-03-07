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22:12, 7 марта 2025Россия

БПЛА ВСУ атаковали российский город

Украинские БПЛА атаковали город Стародуб Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Стародуб Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам жителей российского города, около 9 часов вечера прозвучали десятки взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Shot отмечает, что после падения обломков пораженного БПЛА начался пожар в районе консервного завода.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система ПВО отражает атаки вражеских БПЛА. О поражении беспилотников глава региона не сообщал.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 7 марта Украина выпустила по России 39 беспилотников — их сбили над пятью регионами, а также Черным и Азовским морями. Под удар, помимо Орловской области, попали Курская, Белгородская и Ростовская области, а также Крым.

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