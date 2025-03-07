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08:21, 7 марта 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на регион России

Орловский губернатор Клычков: При отражении попытки атаки ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате отражения попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область никто не пострадал. Об этом, раскрывая подробности о ситуации, написал губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Сегодня ночью в небе над Орловской областью перехвачен и уничтожен один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия ведутся оперативные проверки», — написал Клычков.

Губернатор поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за работу. Других данных о ситуации он не привел.

По данным Минобороны, в ночь на 7 марта Украина выпустила по России 39 беспилотников — их сбили над пятью регионами, а также Черным и Азовским морями. Под удар, помимо Орловской области, попали Курская, Белгородская и Ростовская область, а также Крым.

ЖЗЛ
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