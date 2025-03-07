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07:14, 7 марта 2025Россия

Украина выпустила десятки беспилотников за ночь по России

МО: Силы ПВО сбили 39 дронов ВСУ над пятью регионами и Черным и Азовским морями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на пятницу, 7 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десятки беспилотников по территории России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 39 беспилотников над пятью регионами России и двумя морями. Больше всего летательных аппаратов — 14 — перехватили над Крымом.

По информации ведомства, еще 12 летательных аппаратов перехватили над Крымом, 7 — над Курской областью. Еще три сбили над Азовским морем, по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

В ночь на 7 марта глава Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке ВСУ на город. Он сообщил о перехвате четырех дронов над Черным морем и заверил, что цели были сбиты на значительном расстоянии от берега в районе Керчи.

ЖЗЛ
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