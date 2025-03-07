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00:13, 7 марта 2025Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: Над акваторией Черного Моря сбили четыре беспилотника ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он сообщил о перехвате четырех беспилотников над акваторией Черного моря. По словам Развожаева, дроны были сбиты на значительном расстоянии от берега в районе Качи.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о попытке атаки противника на гражданскую инфраструктуру региона.

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