ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: Над акваторией Черного Моря сбили четыре беспилотника ВСУ

Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он сообщил о перехвате четырех беспилотников над акваторией Черного моря. По словам Развожаева, дроны были сбиты на значительном расстоянии от берега в районе Качи.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал о попытке атаки противника на гражданскую инфраструктуру региона.