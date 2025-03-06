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23:14, 6 марта 2025Бывший СССР

Над акваторией Азовского моря сбили ударный беспилотник ВСУ

Балицкий: ПВО сбила БПЛА ударного типа над акваторией Азовского моря
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударного типа над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку ударов по гражданской инфраструктуре региона. «Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие. Работает ПВО», — сообщил Балицкий.

Ранее беспилотник ВСУ сбили над Белгородской областью. Летательный аппарат был уничтожен днем 6 марта Его сбили дежурные средства противовоздушной обороны, развернутые в регионе. Иных сведений об инциденте не привели.

Вечером в среду, 5 января, российские военные предотвратили новые попытки ВСУ нанести удары по территории России. Тогда беспилотники сбили над Черным морем и Белгородской областью.

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