Украина пыталась ударить по региону России

Минобороны: За ночь силы ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Воронежской областью

В ночь на четверг, 6 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Воронежской областью. Других подробностей о попытке атаки ВСУ в ведомстве не привели.

Вечером в среду, 5 января, российские военные предотвратили новые попытки ВСУ нанести удары по территории России. Тогда беспилотники сбили над Черным морем и Белгородской областью.