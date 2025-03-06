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07:26, 6 марта 2025Россия

Украина пыталась ударить по региону России

Минобороны: За ночь силы ПВО сбили один беспилотник ВСУ над Воронежской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 6 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Воронежской областью. Других подробностей о попытке атаки ВСУ в ведомстве не привели.

Вечером в среду, 5 января, российские военные предотвратили новые попытки ВСУ нанести удары по территории России. Тогда беспилотники сбили над Черным морем и Белгородской областью.

ЖЗЛ
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