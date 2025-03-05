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20:01, 5 марта 2025Россия

Предотвращены удары ВСУ по двум регионам России

Минобороны России: Два БПЛА ВСУ сбиты над Черным морем и в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 18:00 до 18:15 по московскому времени дежурные военные сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях не раскрывается.

Ранее Минобороны отчиталось о перехвате в ночь на 5 марта восьми беспилотников ВСУ. Три из них средства ПВО сбили в Белгородской области, три — в Крыму и еще по одному — в Курской и Брянской областях.

Кроме того, 3 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в селе Репяховка украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате пострадали два мирных жителя.

ЖЗЛ
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