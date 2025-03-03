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19:02, 3 марта 2025Россия

Россияне пострадали при атаке ВСУ по движущемуся автомобилю

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двигавшийся автомобиль в Белгородской области, два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Репяховка Краснояружского района дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены двое: женщина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног и ее супруг, получивший осколочное ранение лица», — написал чиновник.

На данный момент скорая помощь доставляет пострадавших в областную клиническую больницу, им оказывают всю необходимую помощь.

Помимо того, ВСУ повторно обстреляли село Тишанка, где повреждения получил социальный объект. Там зафиксировали пробитую кровлю, выбитые окна и повреждения в подсобном помещении. Атакам также подверглись села Мешковое, Борисовка и хутор Никольский.

В этот же день Гладков сообщил, что украинские войска атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области. Тогда под ударом ВСУ оказались села Борисовка, Тишанка, Борки и Толоконное. Во всех населенных пунктах выявлены повреждения.

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