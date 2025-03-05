Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили восемь беспилотников над четырьмя регионами России

В ночь на среду, 5 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России восемь беспилотников. Подробности о ситуации привело Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь дронов над четырьмя регионами России. Так, больше всего украинских беспилотников — по три летательных аппарата — перехватили над Белгородской областью и над Крымом.

Еще по одному беспилотнику удалось перехватить над Курской и Брянской областями. Других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 4 марта ВСУ пытались ударить по шести регионам России с помощью 18 беспилотников. Под удар Попала Ростовская, Воронежская и Самарская область, а также Курская, Белгородская и Астраханская области.