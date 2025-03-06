Беспилотник ВСУ сбили в небе над Россией

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был уничтожен около 14:40 мск. Его сбили дежурные средства противовоздушной обороны, развернутые в регионе.

Иных сведений об инциденте в военном ведомстве не привели.

Белгородская область остается одним из наиболее подверженных атакам ВСУ регионов России. Так, ранее украинский дрон атаковал автомобиль, двигавшийся по одной из дорог. Ранения получили два человека — супружеская пара, обоих пострадавших госпитализировали.