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05:40, 8 марта 2025Россия

ПВО отразила атаку БПЛА на российский регион

Врио губернатора Слюсарь: ПВО сбила БПЛА в 2 районах Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в двух районах Ростовской области. Об отражении атаки беспилотников сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах. По предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет», — написал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что 7 марта около 9 часов вечера десятки взрывов прозвучали в городе Стародуб. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что после падения обломков пораженного БПЛА начался пожар в районе консервного завода.

Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку беспилотников.

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