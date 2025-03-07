Губернатор Брянской области подтвердил атаку на Стародуб

Губернатор Богомаз: 6 БПЛА атаковали Стародуб

Шесть реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали город Стародуб. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, одна жительница российского города получила осколочные ранения. Пострадавшую доставили в районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Также губернатор подтвердил сообщения о пожаре консервном заводе.

«На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение. Для обеспечения безопасности, из ближайших домов эвакуированы жители», — написал Богомаз.

Ранее сообщалось, что около 9 часов вечера прозвучали десятки взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что после падения обломков пораженного БПЛА начался пожар в районе консервного завода.