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23:09, 7 марта 2025Россия

Губернатор Брянской области подтвердил атаку на Стародуб

Губернатор Богомаз: 6 БПЛА атаковали Стародуб
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Шесть реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали город Стародуб. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, одна жительница российского города получила осколочные ранения. Пострадавшую доставили в районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Также губернатор подтвердил сообщения о пожаре консервном заводе.

«На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение. Для обеспечения безопасности, из ближайших домов эвакуированы жители», — написал Богомаз.

Ранее сообщалось, что около 9 часов вечера прозвучали десятки взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что после падения обломков пораженного БПЛА начался пожар в районе консервного завода.

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