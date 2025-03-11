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08:37, 11 марта 2025Россия

Названо число сбитых над Подмосковьем дронов

Минобороны России: 91 дрон удалось сбить над Московской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Московской областью в ночь на 11 марта удалось сбить 91 дрон. Такое число назвали в Минобороны России, подробности приводятся в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что 126 беспилотников ликвидировали над территорией Курской области, 38 дронов — над территорией Брянской области, 25 устройств — над территорией Белгородской области, 22 дрона — над территорией Рязанской области, 10 беспилотников — над территорией Калужской области.

Еще восемь дронов сбили над территорией Липецкой области, Такое же количество устройств устранили над территорией Орловской области. Шесть беспилотников сбили над территорией Воронежской области и три дрона ликвидировали над территорией Нижегородской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону столицы.

ЖЗЛ
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