Российские войска продолжают освобождать Курскую область от ВСУ (Вооруженных сил Украины). Опубликована карта наступления.
На схеме видно, что подразделения армии России ведут активные действия в западной части региона, остающейся под украинской оккупацией.
Еще один участок продвижения российских войск — приграничная зона. Там российские бойцы намерены отрезать украинские части от территории Украины и взять их в кольцо.
При этом на карте не отражены последние изменения, в частности, установление контроля российскими войсками еще над рядом населенных пунктов.
В Кремле высказались об освобождении Курской области
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии сомнений в том, что российские военные освободят всю территорию Курской области от бойцов ВСУ. «Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям», — сказал он.
При этом точных сроков освобождения региона Песков не назвал. По его словам, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков.
Перечислены освобожденные от ВСУ населенные пункты
Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня под ее контроль перешли семь населенных пунктов, в числе которых Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Бои в районе Суджи продолжаются. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», там идет зачистка пригорода, в самом городе боев пока нет.
В понедельник, 10 марта, стало известно об освобождении хутора Агроном, Зазулевки, Правды и Ивашковского. Кроме того, ожидается, что к вечеру российские военные могут зачистить населенные пункты Бондаревка и Мирный.
Всего с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года российские военные освободили в регионе 32 населенных пункта.