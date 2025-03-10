Опубликована карта наступления ВС РФ в Курской области

Российские войска продолжают освобождать Курскую область от ВСУ (Вооруженных сил Украины). Опубликована карта наступления.

На схеме видно, что подразделения армии России ведут активные действия в западной части региона, остающейся под украинской оккупацией.

Еще один участок продвижения российских войск — приграничная зона. Там российские бойцы намерены отрезать украинские части от территории Украины и взять их в кольцо.

При этом на карте не отражены последние изменения, в частности, установление контроля российскими войсками еще над рядом населенных пунктов.

В Кремле высказались об освобождении Курской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии сомнений в том, что российские военные освободят всю территорию Курской области от бойцов ВСУ. «Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям», — сказал он.

При этом точных сроков освобождения региона Песков не назвал. По его словам, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Перечислены освобожденные от ВСУ населенные пункты

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня под ее контроль перешли семь населенных пунктов, в числе которых Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Бои в районе Суджи продолжаются. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», там идет зачистка пригорода, в самом городе боев пока нет.

В понедельник, 10 марта, стало известно об освобождении хутора Агроном, Зазулевки, Правды и Ивашковского. Кроме того, ожидается, что к вечеру российские военные могут зачистить населенные пункты Бондаревка и Мирный.

Всего с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года российские военные освободили в регионе 32 населенных пункта.