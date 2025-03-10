Описана обстановка в Судже на фоне наступления российских войск

«РВ»: Армия России зачищает пригород Суджи, ВСУ эвакуируют гарнизон

Украинское командование проводит эвакуацию ряда подразделений из Суджи. Об обстановке в Курской области на фоне масштабного российского наступления рассказал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации канала, сейчас ведется зачистка пригорода Суджи — населенного пункта Мирный. Помимо этого, идут бой в районе Поселка Меловой, расположенного к югу от райцентра.

В самой Судже боев пока нет, отмечает «РВ». При этом новых резервов в город украинское командование не направляет, указано в публикации.

10 марта стало известно о продвижении Российской армии в Курской области и восстановлении контроля над рядом населенных пунктов региона. В продвижении участвуют бойцы 30-го «подмосковного полка», а также подразделения морской пехоты и спецназа «Ахмат».