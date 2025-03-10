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12:25, 10 марта 2025Россия

Стало известно об освобождении еще трех населенных пунктов Курской области

«РВ»: Армия России освободила Правду, Зазулевку и Ивашковский в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России освободила еще три населенных пункта в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Речь идет о Зазулевке, Правде и Ивашковском, уточняет канал.

В продвижении на указанных направлениях участвуют бойцы 30-го «подмосковного полка», а также подразделения морской пехоты и спецназа «Ахмат».

Ранее 10 марта стало известно об освобождении хутора Агроном Курской области. Также было спрогнозировано возвращение под российский контроль населенных пунктов Бондаревка и Мирный. Помимо этого, продолжается наступление на Суджу, сообщения о начале штурма которой появились 8 марта.

ЖЗЛ
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