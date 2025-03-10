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10:19, 10 марта 2025Россия

Стало известно об освобождении от ВСУ еще одного населенного пункта в Курской области

Российские войска освободили хутор Агроном в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) хутор Агроном в Курской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Белорусский силовик».

Военный блогер также считает, что уже к вечеру 10 марта Вооруженные силы России могут зачистить населенные пункты Бондаревка и Мирный.

Минобороны России информацию об освобождении хутора Агроном пока не комментировало.

Ранее журналисты подсчитали, что, согласно данным Минобороны России, с начала вторжения ВСУ в Курскую область Российская армия освободила 32 населенных пункта региона. Только за выходные 8 и 9 марта возвращен контроль над семью образованиями: Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

8 марта российские войска также начали штурм города Суджа. Штурмовики проникли в Суджу по трубе, через которую подавался газ в Европу.

ЖЗЛ
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