Губернатор Подмосковья показал кадры разрушений после атаки украинских беспилотников

Глава Подмосковья Воробьев показал кадры разрушений после атаки украинских БПЛА

В результате массовой атаки украинских беспилотников (БПЛА) на Москву и Московскую область одни человек погиб и трое получили ранения, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. Кадры разрушений в своем Telegram-канале показал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На фото, опубликованных главой региона, видны сгоревшие автомобили, сильно поврежденный балкон квартиры многоэтажного жилого дома, а также пожар на дачном участке.

Воробьев уточнил, что массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область началась в 4 часа утра. По известным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения в городе Видное и селе Ям, входящем в состав города Домодедово.

Также обломки украинских беспилотников упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском, повреждены не менее семи квартир, расположенных на этажах с 19-го по 22-й. Из них эвакуированы 12 человек, включая троих детей и разместили в соседней гимназии, рассказал губернатор. Часть людей находятся сейчас у родственников, добавил он. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте, оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям, уточнил глава Подмосковья.

Всего в регионе ночью было сбито более 60 беспилотников, подытожил Воробьев. Вызовы о БПЛА поступали в экстренные службы из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на парковке магазина «Мираторг» под Москвой произошел пожар.