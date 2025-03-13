Российский аэропорт ввел ограничения на полеты из-за угрозы БПЛА

Росавиация: В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы применения украинских БПЛА-камикадзе.

Утром 13 марта также ограничивал работу аэропорт Калуги (Грабцево). Он вернулся к штатной работе с 6:25.

С 11:00 план «Ковер» отменили в авиагаванях Саратова и Пензы. За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, следовавший в Саратов.