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13:07, 13 марта 2025Путешествия

В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: В Волгограде, Саратове и Пензе сняли ограничения на полеты
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты, введенные ранее из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

С 11:00 план «Ковер» отменили в авиагаванях Саратова и Пензы. За время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, следовавший в Саратов.

Тем временем аэропорт Волгограда возобновил прием и выпуск воздушных судов с 9:03. Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Утром 13 марта также ограничивал работу аэропорт Калуги (Грабцево). Он вернулся к штатной работе с 6:25.

Ранее сообщалось, что цены на туры в Европу из России снизились. При этом спрос на путешествия по этому направлению с прошлого года вырос на 30 процентов.

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