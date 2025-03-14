Появились новые кадры пожара на атакованной беспилотниками ВСУ нефтебазе в Туапсе

Mash опубликовал новые кадры пожара на нефтебазе в Туапсе

В сети появилось новое видео пожара, возникшего на нефтебазе в Туапсе после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Ролик опубликовал Kub Mash в Telegram.

На кадрах видно языки пламени и плотный дым, поднимающийся над объектом. На записи масштаб возгорания оценить сложно.

По информации издания, площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

О пожаре на территории нефтекомплекса в Туапсе в результате атаки беспилотников ВСУ ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его данным, загорелся резервуар с бензином. Перед этим местные жители слышали десятки мощных взрывов.