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17:39, 15 марта 2025Россия

Оценены успехи в борьбе с мощным пожаром в Туапсе после атаки ВСУ

Глава округа Бойко: Пожар на нефтебазе в Туапсе не могут потушить вторые сутки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетПожар в Сочи

Кадр: страница «Типичный Сочи» во Вконтакте

Мощный пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут потушить вторые сутки. Успехи в борьбе с пламенем оценил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«В зоне пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС и экстренных служб. В ликвидации участвуют порядка двухсот человек. Ситуация находится под контролем», — рассказал представитель власти.

При этом угрозы разлива нефтепродуктов и сопутствующего ущерба экологии нет, заверил Бойко. При плохом самочувствии и кашле от смога глава муниципального округа посоветовал жителям обращаться в медучреждения.

Мощный пожар на нефтебазе в Туапсинском районе Краснодарского края начался после атаки дронов ВСУ в пятницу, 14 марта. На кадрах с места происшествия были видны большое ярко-оранжевое зарево и мощный столб дыма. На их фоне отчетливо слышны звуки сирены, предупреждающей об угрозе атаки с воздуха.

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