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06:48, 14 марта 2025Россия

Мощный пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки ВСУ попал на видео

Мощный пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки дронов ВСУ попал на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В сети появились кадры, на которых запечатлен пожар на территории нефтебазы в Туапсинском районе Краснодарского края. Видео опубликовано в Telegram-канале издания Baza.

На кадрах видео большое ярко-оранжевое зарево и мощный столб дыма. Между тем, отчетливо слышны звуки сирены, предупреждающей об угрозе атаки с воздуха.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по грузовому судну, находившемуся в порту Одессы. Согласно сообщениям, сигнал воздушной тревоги прозвучал около 20:00 по местному времени, после чего последовал мощный взрыв.

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