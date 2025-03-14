Мощный пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки ВСУ попал на видео

Мощный пожар на нефтебазе в Туапсе после атаки дронов ВСУ попал на видео

В сети появились кадры, на которых запечатлен пожар на территории нефтебазы в Туапсинском районе Краснодарского края. Видео опубликовано в Telegram-канале издания Baza.

На кадрах видео большое ярко-оранжевое зарево и мощный столб дыма. Между тем, отчетливо слышны звуки сирены, предупреждающей об угрозе атаки с воздуха.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по грузовому судну, находившемуся в порту Одессы. Согласно сообщениям, сигнал воздушной тревоги прозвучал около 20:00 по местному времени, после чего последовал мощный взрыв.