Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:42, 12 марта 2025Бывший СССР

ВС России ударили по грузовому судну в Одессе. Оно могло перевозить военную помощь Украине

Момент удара ракеты по сухогрузу в порту Одессы сняли на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли ракетный удар по грузовому судну, находившемуся в порту Одессы. Видеозапись инцидента, опубликованная Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны», была взята из украинских источников.

Согласно сообщениям, сигнал воздушной тревоги прозвучал около 20:00 по местному времени, после чего последовал мощный взрыв. Свидетели смогли зафиксировать момент попадания ракеты: сначала на кадрах видна яркая вспышка, затем раздается громкий взрыв. В результате ракетного прилета судно загорелось.

Помимо порта, удар пришелся по нефтебазе в Одессе. Спустя более суток после атаки пожар вспыхнул вновь. Также в Днепропетровской области зафиксированы взрывы на объекте инфраструктуры.

Кадр: Telegram-канал «Одесса ИНФО»

На борту сухогруза могла находится военная помощь Украине

Атака на порт Одессы произошла вечером 11 марта. По словам главы общественного совета при областной военной администрации Сергея Братчука, ракетный удар пришелся на сухогруз MJ Pinar в 20:17. По предварительной информации, не выжили четверо членов экипажа, еще один моряк получил ранения. На месте работают экстренные службы, ведется оценка ущерба и уточнение данных о пострадавших.

Украинские СМИ сообщают, что судно под флагом Барбадоса должно было перевозить партию пшеницы в Алжир. Однако Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что на таких судах Украина транспортирует военную и иную помощь.

Среди получивших ранения, несовместимые с жизнью, — трое граждан Сирии и один украинец. Кроме того, пострадал сотрудник портовой компании, сообщает профильное издание о морской отрасли и судоходстве Maritime Executive. По его данным, оператором судна является греческая компания.

Материалы по теме:
«Киев атакован: гремят стрельба и взрывы». Украина подверглась массированному удару. Что известно об атаке?
«Киев атакован: гремят стрельба и взрывы». Украина подверглась массированному удару. Что известно об атаке?
28 января 2025
Россия нанесла массированный удар «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Среди целей военный аэродром в Киеве
Россия нанесла массированный удар «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Среди целей военный аэродром в Киеве
13 декабря 2024
Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники
Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники
29 ноября 2024

В момент атаки MJ Pinar находился в доке Одесского порта и загружал 30 000 тонн пшеницы. По меньшей мере одна ракета попала в морскую дамбу, что привело к значительным повреждениям пирса, зернового терминала и других объектов инфраструктуры. В результате попадания на борту судна вспыхнул пожар. Всего на борту находились 12 членов экипажа.

Издание обратило внимание, что в день атаки порт также посетила делегация Всемирной продовольственной программы ООН. Представители организации осматривали терминалы и обсуждали вопросы экспорта украинского продовольствия, особенно в африканские страны.

Одесса регулярно подвергается ударам

Одесская инфраструктура неоднократно становилась целью атак. Так, 11 марта после серии взрывов загорелся резервуар с горючим, на место происшествия были направлены пожарные расчеты, однако потушить возгорание сразу не удалось.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщал об ударах по объектам промышленности и автозаправочной станции. Тогда причиной пожара стали упавшие обломки.

До этого атакам подверглись энергетические объекты региона. Украинский холдинг ДТЭК в начале марта сообщил, что удар по энергосистеме стал уже четвертым за последние две недели. Восстановительные работы начнутся, как только спасатели дадут соответствующее разрешение.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы знаем, что нужно делать». Лавров заявил об опасном компромиссе по Украине и рассказал, как его избежать

    Лавров высмеял идею Макрона защитить Европу «3-4 ядерными боеголовками»

    Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью самозапрета на кредиты. Как не стать их жертвой?

    ФСБ задержала похитившего миллионы из бюджета российского региона бизнесмена

    Военные самолеты и вертолеты в небе над Курской областью сняли на видео

    Пригожин высказался о лишении званий Пугачевой

    В российском городе на кладбище закончились отведенные бойцам СВО места

    Пассажирский самолет чудом избежал столкновения с горой при посадке в Египте

    Белорусский игрок «Вашингтона» поблагодарил Овечкина за пас ему вместо гола

    Брат Меган Маркл рассказал о ее истинном отношении к кулинарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше