ВС России ударили по грузовому судну в Одессе. Оно могло перевозить военную помощь Украине

Момент удара ракеты по сухогрузу в порту Одессы сняли на видео

Российские военные нанесли ракетный удар по грузовому судну, находившемуся в порту Одессы. Видеозапись инцидента, опубликованная Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны», была взята из украинских источников.

Согласно сообщениям, сигнал воздушной тревоги прозвучал около 20:00 по местному времени, после чего последовал мощный взрыв. Свидетели смогли зафиксировать момент попадания ракеты: сначала на кадрах видна яркая вспышка, затем раздается громкий взрыв. В результате ракетного прилета судно загорелось.

Помимо порта, удар пришелся по нефтебазе в Одессе. Спустя более суток после атаки пожар вспыхнул вновь. Также в Днепропетровской области зафиксированы взрывы на объекте инфраструктуры.

Кадр: Telegram-канал «Одесса ИНФО»

На борту сухогруза могла находится военная помощь Украине

Атака на порт Одессы произошла вечером 11 марта. По словам главы общественного совета при областной военной администрации Сергея Братчука, ракетный удар пришелся на сухогруз MJ Pinar в 20:17. По предварительной информации, не выжили четверо членов экипажа, еще один моряк получил ранения. На месте работают экстренные службы, ведется оценка ущерба и уточнение данных о пострадавших.

Украинские СМИ сообщают, что судно под флагом Барбадоса должно было перевозить партию пшеницы в Алжир. Однако Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что на таких судах Украина транспортирует военную и иную помощь.

Среди получивших ранения, несовместимые с жизнью, — трое граждан Сирии и один украинец. Кроме того, пострадал сотрудник портовой компании, сообщает профильное издание о морской отрасли и судоходстве Maritime Executive. По его данным, оператором судна является греческая компания.

В момент атаки MJ Pinar находился в доке Одесского порта и загружал 30 000 тонн пшеницы. По меньшей мере одна ракета попала в морскую дамбу, что привело к значительным повреждениям пирса, зернового терминала и других объектов инфраструктуры. В результате попадания на борту судна вспыхнул пожар. Всего на борту находились 12 членов экипажа.

Издание обратило внимание, что в день атаки порт также посетила делегация Всемирной продовольственной программы ООН. Представители организации осматривали терминалы и обсуждали вопросы экспорта украинского продовольствия, особенно в африканские страны.

Одесса регулярно подвергается ударам

Одесская инфраструктура неоднократно становилась целью атак. Так, 11 марта после серии взрывов загорелся резервуар с горючим, на место происшествия были направлены пожарные расчеты, однако потушить возгорание сразу не удалось.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщал об ударах по объектам промышленности и автозаправочной станции. Тогда причиной пожара стали упавшие обломки.

До этого атакам подверглись энергетические объекты региона. Украинский холдинг ДТЭК в начале марта сообщил, что удар по энергосистеме стал уже четвертым за последние две недели. Восстановительные работы начнутся, как только спасатели дадут соответствующее разрешение.