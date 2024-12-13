Рогов сообщил о массированном ракетном ударе ВС России по Украине

Вооруженные силы России утром нанесли массированные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на территории Украины. О начале удара сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Удар осуществляется с пяти утра. По данным Mash, всего выпущено 120 ракет. По имеющимся данным, Российская армия использовала «Искандеры», «Герани» и «Кинжалы». Взрывы раздавались в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Черкасской и других областях Украины. В Киеве и других регионах на фоне ракетных ударов начались экстренные отключения света. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергетическая система всей Украины находится под угрозой, были введены три очереди отключений, света может не быть до 12 часов. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также доложил об ударах по объектам энергетики в регионе.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Среди целей — военный аэродром в Киеве

Удары ВС России, предварительно, нанесены в направлении аэродрома в Киеве, где проходят обучение пилоты истребителей F-16. Взрывы слышали и в районе завода по производству беспилотников и ремонту вертолетов в пригороде Борисполя. Также сообщалось о возможном ударе по аэродрому в Чугуеве Харьковской области.

Помимо прочего, координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что удар, вероятно, нанесен по порту в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов сообщал о взрывах на фоне объявленной воздушной тревоги.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Также Российская армия ударила по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, предположительно, поражен подземный склад. Лебедев со ссылкой на сопротивление из Староконстантинова заявил, что «по ощущениям взрыв был очень мощным, чувствовался в домах в другом конце города». Несмотря на регулярные удары по аэродрому, украинские военные продолжают его использовать. Одной из целей также могла стать войсковая часть ВСУ в Николаевской области. «Похоже, что в военную часть на Бугских, но и Мартыновский аэродром тоже похоже», — сообщили в подполье.

Польское командование подняло в небо авиацию

Оперативное командование родов Вооруженных сил Польши заявило, что из-за ударов РФ с «применением крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов» по объектам на Украине в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация. В этой связи были активированы дежурные пары истребителей, наземные системы ПВО.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что российско-украинский конфликт входит в решающую стадию, и это понимают все западные лидеры.