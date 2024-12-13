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08:12, 13 декабря 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Харьковской области

РИА Новости: удары нанесены в направлении аэродрома в Харьковской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области нанесены удары. Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском сопротивлении.

По данным координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в направлении прилета направились машины скорой помощи и МЧС. «Детали выясняем», — добавил подпольщик.

Как утверждает собеседник агентства, после прилетов у военнослужащих Вооруженных сил Украины случился «переполох». По соседним районам Зачугуевка и Преображенка сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции останавливают прохожих и проверяют их телефоны, добавил Лебедев.

Ранее появилась информация о том, что взрывы прогремели в Харьковской области утром 13 декабря в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Сообщение о взрывах появилось в 7:01 13 декабря, еще несколько взрывов прозвучало в 7:20.

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