Подполье сообщило об ударе в направлении аэродрома в Харьковской области

РИА Новости: удары нанесены в направлении аэродрома в Харьковской области

В направлении аэродрома в Чугуеве Харьковской области нанесены удары. Об этом РИА Новости сообщили в пророссийском сопротивлении.

По данным координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в направлении прилета направились машины скорой помощи и МЧС. «Детали выясняем», — добавил подпольщик.

Как утверждает собеседник агентства, после прилетов у военнослужащих Вооруженных сил Украины случился «переполох». По соседним районам Зачугуевка и Преображенка сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции останавливают прохожих и проверяют их телефоны, добавил Лебедев.

Ранее появилась информация о том, что взрывы прогремели в Харьковской области утром 13 декабря в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Сообщение о взрывах появилось в 7:01 13 декабря, еще несколько взрывов прозвучало в 7:20.