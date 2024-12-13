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08:10, 13 декабря 2024Бывший СССР

Взрывы прогремели в пригороде Харькова

Взрывы прогремели в Харьковской области утром 13 декабря
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Взрывы прогремели в Харьковской области утром 13 декабря в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТСН в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрывах появилось в 7:01 13 декабря, еще несколько взрывов прозвучало в 7:20. По информации мэра Харькова Игоря Терехова, взрывы прогремели в пригороде.

Как заявил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, ВС России ударили по объектам в Харьковском районе. При этом чиновник не назвал точное расположение объектов и их назначение.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ударе ВС России по аэродрому в Киеве. По его словам, на закрытом аэродроме объекте проходят обучение пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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