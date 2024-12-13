Стало известно об ударе по аэродрому в Киеве

Лебедев: нанесен удар по закрытому аэродрому в Киеве, где обучаются пилоты ВСУ

В направлении закрытого аэродрома в Киеве был нанесен удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По информации подпольщика, на этом объекте проходят обучение пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также там расположены ангары и склады.

Ранее Российская армия ударила по железнодорожным объектам, осуществляющим дозаправку западной техники ВСУ. Также была поражена инфраструктура военных аэродромов Украины, места сборки и хранения дронов.

Кроме того, сообщалось об ударах по аэродромам ВСУ в Ровно, в городе Нежин Черниговской области и в направлении аэродрома Борисполь в Киевской области.