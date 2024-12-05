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23:52, 5 декабря 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе ВС России в направлении аэродрома в Киевской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили в направлении аэродрома в Киевской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар в направлении аэродрома в городе Борисполь Киевской области. Об сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Борисполь, пригород Киева. Взрыв в направлении аэродрома. Других подробностей пока нет, кроме недолгой, но мощной детонации, с выбросом "фейерверка", то есть пламя с искрами», — заявил подпольщик.

Он также сообщил о прилете в городе Корюковка в Черниговской области. Там удар пришелся по месту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-восточной окраине населенного пункта. По информации подполья, туда направлено восемь или более машин скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар близ военного аэродрома в Хмельницкой области в район артиллерийских складов. По его словам, после удара произошла сильная детонация.

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