Подполье рассказало об ударе близ военного аэродрома в Хмельницкой области

Лебедев: ВС России нанесли удар близ военного аэродрома в Хмельницкой области

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удар близ военного аэродрома в Хмельницкой области, в район артиллерийских складов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Староконстантинов, Хмельницкая область. Прилет в стороне артскладов, возле военного аэродрома», — рассказал Лебедев.

По его словам, после удара произошла сильная детонация.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России поразили ехавших к границе с Курской областью под видом гражданских лиц солдат Вооруженных сил Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Подпольщик сообщил, что украинские солдаты использовали для передвижения легковой гражданский автомобиль и карету скорой помощи.