Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли удар близ военного аэродрома в Хмельницкой области, в район артиллерийских складов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«Староконстантинов, Хмельницкая область. Прилет в стороне артскладов, возле военного аэродрома», — рассказал Лебедев.
По его словам, после удара произошла сильная детонация.
Ранее Лебедев сообщил, что ВС России поразили ехавших к границе с Курской областью под видом гражданских лиц солдат Вооруженных сил Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Подпольщик сообщил, что украинские солдаты использовали для передвижения легковой гражданский автомобиль и карету скорой помощи.