Подполье рассказало об ударе по ехавшим в Курскую область бойцам ВСУ

Лебедев: ВС России поразили ехавших к границе под видом гражданских солдат ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России поразили ехавших к границе с Курской областью под видом гражданских лиц солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В районе села Писаревка их настигли наши дроны-камикадзе. Оба автомобиля с личным составом были уничтожены», — рассказал подпольщик.

По информации Лебедева, группа из 12 солдат ВСУ ехала к границе Курской области от села Стецковка Сумской области Украины, но была поражена БПЛА ВС России. Подпольщик сообщил, что украинские солдаты использовали для передвижения легковой гражданский автомобиль и карету скорой помощи.

Ранее Лебедев рассказал о взрывах в районе железнодорожного вокзала в Тернополе. По словам представителя подполья, в результате ударов в Тернополе были повреждены высоковольтные линии электропередачи.