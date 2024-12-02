В подполье рассказали о взрывах в районе железнодорожного вокзала в Тернополе

Лебедев: взрывы произошли в районе железнодорожного вокзала Тернополя

В Тернополе на западе Украины произошли взрывы. Они раздались в районе железнодорожного вокзала, рассказал РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Тернополь. Прилет в стороне ж/д вокзала», — сообщил Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, в результате ударов в Тернополе были повреждены высоковольтные линии электропередачи. Вследствие этого половина города осталась без света.

Взрывы в Тернополе прогремели в ночь на 2 декабря. Они прозвучали на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ранее Лебедев рассказал об ударе российских военных по скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. По словам представителя пророссийского подполья, оно располагалось недалеко от стыка границ России, Белоруссии и Украины.